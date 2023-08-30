圍觀喧嘩火燒人 重審裁罪成 擾亂公眾秩序 夫婦囚5周

女被告陳海雲

【本報訊】馬鞍山一名男子於2019年11月11日遭人淋易燃液後點火焚身受傷，一對夫婦被指身處現場圍觀及喧嘩，被控公眾地方作出擾亂秩序行為罪，審訊後獲判無罪。律政司不服裁決上訴，結果高院在今年6月判律政司上訴得直，裁定案件須發還原審裁判官重新考慮。裁判官昨於東區裁判法院裁定兩名被告罪名成立，判兩人入獄5星期。辯方表示會就定罪及判刑提上訴，故申請被告保釋等候上訴。惟裁判官認為沒有合理可爭辯之處，拒絕辯方申請，兩名被告須即時服刑。

19年馬鞍山行人天橋案發 女被告陳海雲（37歲）及男被告鄺耀文（43歲），二人為夫婦。裁判官昨裁決時指，事發當日屬反修例運動高峰期，片段顯示，當時有在場人士情緒高漲，被告的喧嘩行為，相當可能導致他人使用武力，能造成其他人破壞社會安寧的實際或迫切風險，考慮到控罪屬預防性質，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，判兩名被告罪名成立。

裁決後，控方表示，律政司花上16個月才向高院提案件呈述上訴，這是因為當時需處理海量反修例事件的上訴、刑期覆核等，強調律政司並非故意延誤，冀法庭體諒，惟始終事隔已4年，控方同意，法庭有權較寬大處理本案。辯方求情稱，本案確有一定程度延誤，希望法庭判處非監禁式刑罰。裁判官認為，非監禁式刑罰未能反映本案嚴重性，判囚是唯一選擇。

控方案情指，事發於19年11月11日，男事主Ｘ當時因喝斥黑衣人破壞馬鞍山港鐵站，遭黑衣人毆打，及後黑衣人逃去，Ｘ則留在馬鞍山廣場的行人天橋上與圍觀群眾互罵，陳被指當時大罵Ｘ：「返大灣區啦！」，鄺則被指斥Ｘ：「你走啦，中國人。×你老母！」然後就有人向Ｘ淋潑液體點火。案件編號：ESCC 2586/2019