激活市場 議員促暫撤股票印花稅

【本報訊】政府昨日宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。專責小組由唐家成擔任主席，成員包括其他8位來自金融業界的人士、相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所有限公司的代表。專責小組將於短期內召開會議。香港證券業協會主席、立法會金融服務界議員李惟宏昨日在一個電台節目中建議，政府可考慮取消股票印花稅半年至一年作為短期措施，料可給予市場正面訊息。

李惟宏表示，業界有頗大共識，期待施政報告或專責小組推出相關措施，以檢討股票印花稅及整體流通量，認為措施需要即時見效，激活市場。在中長線而言，減股票印花稅幅度愈多愈好。他指，內地減股票印花稅後，股市即時有反應，而環球趨勢是交易成本下降，可造成良性循環，吸引更多公司來港上市。

倡三隧北都基建證券化 李又指，縱使減印花稅未必可以解決所有挑戰，但可給予市場信心，相信政府是有誠意。他同意，要考慮特區政府財政健全，但認為減稅率未必減少政府收入；惟減稅可刺激市場，或可增加政府收入。他建議三隧及北部都會區基建證券化，對政府財政有幫助，投資者亦有更多產品及服務。