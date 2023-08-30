涉操控兩上市公司股價 搜集團14處所拘骨幹

【本報訊】證券及期貨事務監察委員會與廉政公署昨日採取聯合行動，事件涉及兩家在香港聯合交易所有限公司上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。證監會與廉署搜查了懷疑與該案件有關聯的14個處所。行動中，廉署亦根據《防止賄賂條例》拘捕該懷疑市場操縱集團的一名骨幹成員。

調查發現，該集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。為配合上述計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散布有關該公司的虛假及具誤導性資料。

6證券行禁處理8帳戶資產 證監會已就上述的聯合行動向6家證券行發出限制通知書，禁止它們處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與上述其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。該6家證券行分別是富昌證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華業證券有限公司、利高證券有限公司、華盛資本証券有限公司及尊嘉證券國際有限公司。該6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或它們的其他客戶。