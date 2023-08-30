工廈開米線舖被指違契 負責人：心存僥倖經營堂食

【本報訊】位於觀塘駱駝漆大廈第3座的「光榮米線」被地政總署指違契，被限於昨日糾正用途，否則相關單位有機會被「釘契」。昨現場所見單位大門緊閉，該食肆負責人昨聲稱選擇在駱駝漆大廈開業前，並不知道大廈內不可有食肆，及後向食環署申請食物製造廠牌照及「臨時牌照」，惟在開業後不久即收到地政總署的信件，指店舖即使取得食物製造廠牌照，亦不能夠在店內出售食物及有錢銀交易。負責人指曾建議透過網上交易解決有關問題，惟獲地政總署告知並不可以。

負責人承認曾持心存僥倖態度經營堂食，惟地政總署人員在上月底到店內以「放蛇」方式突擊檢查，及後收到署方信件，要求在昨日限期前糾正違規用途，還原為「倉庫或工業用途」，否則單位將被「釘契」。

業界倡放寬工廈食肆比例 據悉地政總署因應投訴在7月巡查駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並向4個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜，其中一宗涉及該店。

香港餐飲聯業協會會長黃家和建議，政府可調整工廈設置食肆的面積比例，指現時法例只容許每幢工廈預留不多於10%的樓面面積作為工廠食堂，舉例一幢大廈有10萬呎地方，就只可以容許有1萬呎地方做食堂。他認為，比例可作出調整，政府多年前推出活化工廈措施，應按實際需求作出修訂，容許放寬比例，亦希望政府可因時制宜，放寬容許讓多些食堂在工廈經營。