涉串謀612基金收錢 再多兩男遭國安拘捕

任職醫生社工 另一捲案者屋檢性虐工具 香港國家安全處繼月初拘捕與「612人道支援基金」有關10人後，昨再於大埔區拘捕兩名男子（33歲和59歲），分別任職醫生及社工，又根據法庭手令搜查另一名涉案人士的香港仔住所，據悉該人為瑪麗醫院麻醉科顧問醫生。調查顯示，有人涉嫌串謀612基金接受不同海外組織捐款，向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。此外，人員從上述住所檢走一批疑似性虐待工具及電腦，將循性罪行方向作深入調查。

搜證單位屬瑪麗顧問醫生居所 其中於昨午一時許，人員到香港仔南灣御園一單位搜證，據悉，上址為瑪麗醫院麻醉科顧問醫生姓麥男子的居所，他現正身處海外，暫未被捕。麥涉嫌與聲稱提供義務醫療支援的組織「MO Oncall」有關，亦積極向示威者提供現場醫療支援，免卻示威者違法的後顧之憂。「MO Oncall」亦被指涉嫌接受612基金資助，但又收「手足」診金，從中「撈油水」。搜屋行動持續約一個半小時後，人員帶走47箱證物、電腦及大批疑似性虐待工具，包括大鐵籠、滴蠟工具、自慰棒、繩索、藤條等。人員將循性罪行方向調查。

至於被捕兩名男子分別為姓黎醫生及姓莫社工，被指涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第245章《公安條例》第19條「串謀煽惑他人參與暴動」罪，他們現正被扣留調查，昨日亦被搜屋。其中黎為反修例期間開設的組織「隱世醫療室」成員，組織涉收取612基金資助，聲稱向市民提供義務的醫療支援，包括婦產及骨科等，安排義務會診，為不方便到醫院求診的人士提供隱密服務，有為示威者提供支援之嫌。而莫則積極呼籲示威者向612基金申請援助，慫恿尤其年輕人參與街頭抗爭。

月初拘10男女 包括基金前職員 國安處於本月10日曾採取行動，拘捕4男6女，同樣牽涉612基金。據知，當日被捕的部分人士為612基金前職員，亦有人是為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」，或其協助成立其他後援團隊的成員，組織被指曾接受612基金資助。

據了解，國安處認為是次執法行動再次印證612基金是整場示威浪潮的幕後黑手，曾接受基金資助或捐款予基金的市民亦涉嫌支援違法行為，與基金有關的市民或組織或成為追查對象。此外，截至今年5月，超過10,200人涉反修例被捕，當中4,000名為學生，約1,700人為18歲以下。