東華三院旗艦「東蒲」 多元培養青年

韋浩文

【本報訊】東華三院作為全港歷史悠久的慈善機構，在過去153年來，一直以服務市民為本，積極拓展多元服務；其中的房屋以及青年發展項目，為住屋惆悵的基層市民提供支援，以及響應政府近期重視青少年發展的議題。

東華三院主席韋浩文表示，東華三院持續改善服務質素及拓展多元化服務，在醫療、教育、社會服務、房屋民生、歷史文化保育，以及公共服務方面均加入新的元素，並注入年輕活力，與時並進。

而行政總監蘇祐安重點介紹該院最新的青少年發展旗艦項目「東蒲」。「東蒲」佔地10,900平方米、樓高4層，並連結政府『起動九龍東』的發展藍圖，以藝術文化、社會創新、運動及健康生活，為培養青年人發展的三大核心項目，亦作為九龍東青年的新地標，好去處。「東蒲」設施多樣化，設有大型體育場館、國際交流營舍、綜合會堂（黑盒劇場）、多媒體製作及直播區，以及為自由工作者及初創青年提供一個跨專業、跨界別的共享工作空間路，讓青年人盡展所長。

3過渡屋項目陸續入伙 此外該院進展中的3項過渡性房屋項目，當中啟德的「啟德‧東寓」和馬鞍山的「樂和‧東寓」，預計於2024年1月入伙；元朗流浮山的「流浮‧東寓」預計於2024年第3季入伙。除此之外，上環荷李活道青年宿舍發展計劃的宿舍，最快2026年竣工，為在職青年提供低於市值租金的住宿單位，幫助他們實踐個人目標。