迎接新學年 按能力定目標前進

【本報訊】悠長的暑假快將結束，莘莘學子將展開新學年，面對新老師、同學和課程，難免會緊張。教育局教育心理學家陳惠敏建議，家長和教師如在開學前後留意到學生在社交、行為、情緒或生活習慣上有明顯改變，應主動關心，若發現情緒問題持續便需尋求專業人士的協助。她指，希望學校和家長能及早培養學生的成長型思維，協助他們規劃好時間表，適當安排自我照顧的活動，攜手在新學年為學生奠定良好的基石，促進他們健康成長。

陳惠敏昨日在教育局網上專欄「局中人語」撰文指，為協助同學以正面的態度迎接新學年，教育局透過「新學年．好精神」專頁提供相關的最新資訊，並製作「協助學生正面迎接新學年《資源包》」，幫助學生適應新挑戰。局方鼓勵學校參考專頁內的建議，舉辦合適的活動以提升學生的安全感和熟悉感，另學校可使用「每天好精神」標語鼓勵卡或其他校本資源舉辦活動，加強學生對學校的聯繫感。

陳指，局方為家長製作「成長思維開學錦囊」，幫助他們引導孩子以成長型心態應對開學前後的挑戰，強化孩子的心理韌力，使他們遇挫不折，持續進步。學校亦應避免鼓吹比較的文化，應協助學生以個人情況和能力為基礎，訂立具體可行的目標。而學生需培養管理壓力的能力、學會平衡生活和自我照顧，學生如從小能培養興趣、學習觀察和了解自己的感受及想法，並探索能放鬆心情的方法，會更懂得照顧自己，把壓力維持在適當的水平。各種減壓活動，例如做運動、玩遊戲、與朋友或寵物互動和繪畫，都是生活的趣味和快樂的泉源，亦是降壓的良方。