吸引非本地生來港 議員促撤限

【本報訊】政府要把香港發展成國際教育樞紐，惟有議員指香港近年人口減少，新加坡土地只有香港的65%，卻有79,300人的非本地學生，為香港1.8倍，因此應吸引更多內地和海外學生，政府亦需提供多項配套，又建議盡快分階段全面撤銷資助院校兩成、自資院校一成的非本地學生收生限制。

議員周文港指2020至2021年度，英國高等教育機構的總收入超過400億英鎊，其中絕大部分來自海外學生的學費，同一時期，教育產業為澳洲經濟帶來了超過290億澳元的增長。

他以新加坡為例，指當地土地只有香港的65%，但有79,300個非本地學生，對比香港只有4萬多名非本地學生，而英國非本地生學生有68萬，其中有17萬來自中國，認為中國中產興起，香港可藉此收更多內地學生，稱「唔係有白人紅鬚綠眼（學生）先係國際教育樞紐」，建議盡快分階段全面撤銷資助院校兩成、自資院校一成的非本地學生收生限制，通過充分吸納非本地生，提升香港高等教育的競爭力和增強發展動能。

團體倡提供住宿支援熱線 思路研究會研究總監王昊也指，其他地方如英國、澳洲、新西蘭、新加坡、澳門等均有不同措施協助非本地學生，如有協助對外推廣的機構或組織、解決非本地學生的住宿需求、24小時支援熱線、畢業之後就業支援，惟香港缺乏相關配套支持；尤其現時香港面對人口挑戰，疫情後回流的人數也有限，最終導致中小學縮班殺校、自資院校收生不足等問題。

被問到撤銷非本地學生收生限制會否影響本地學生權利，周文港強調政府每年本科資助15,000人，而非本地學生的兩成不佔在其中，因此撤銷限制不會影響本地學生收生，有經濟學者則指現時本地學生減少，認為不應靠限額限制非本地生，且自資院校若收不到足夠學生會面臨很大的財政壓力，變相浪費資源。