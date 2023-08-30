保良局特殊校爆虐童 導師拖行8歲仔腿瘀傷

保良局疑再爆虐兒事件。據悉，專收多重學習障礙及智障學童的保良局陳百強伉儷青衣學校，一名8歲男童今月初被發現腿部出現大範圍的瘀傷，並送院治療。校方及後調查發現，事件疑涉及該校宿舍一名活動導師，他曾捉住男童雙手，並在地上拖行約兩米。社會福利署證實接獲有關個案轉介，而執法部門已將案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。

據指，該8歲巴基斯坦籍男童是該校宿生。宿舍員工本月4日為他洗澡時發現，男童腿部出現約10至12厘米的瘀傷，隨後將他送往瑪嘉烈醫院急症室求診。院方檢查其傷勢後懷疑男童受虐，並於本月9日報案。該名男童已於本月21日出院。

天眼揭發 廁所拖至大廳 消息指，學校翻查閉路電視時發現，事件懷疑涉及宿舍一名活動導師，他於8月3日即事發前一日，曾捉住男童雙手，並將其由廁所拖行約兩米至大廳。惟該名導師仍負責照顧宿生的工作。

保良局回應指，對有一名嚴重智障學生的身體出現瘀傷表示關注，於發現後已即時跟進，包括主動安排學生送院治療及與學生家長保持溝通；強調校方就宿生照顧上有明確指引及程序讓員工跟從，包括為學生的起居生活及活動安排作適切的人手編配，並時刻提醒員工照顧學生時應有的操守。保良局已就事件通知教育局及社署，鑑於執法部門現正展開調查，暫時未能透露有關細節。

社署回覆指，本月8日接獲一宗轉介，指一名男童懷疑在青衣一間學校內被職員不恰當對待，保護家庭及兒童服務課隨即聯絡學校了解事件及會見有關兒童。

在社署社工、醫生、校方及家長同意下，該男童會暫時返回宿舍接受照顧，校方期間會密切留意其狀況，以保障其安全和福祉。社署稍後將會召開專業個案會議，為男童制訂合適的福利計劃，並按他的需要作出跟進。

教育局表示十分關注事件，得悉後已即時聯絡學校，又指據悉學校就事件已啟動危機處理小組跟進，會與學校保持聯絡，嚴肅跟進，並提供適切意見。

議員促立法擴大舉報制度 社會福利界議員狄志遠指，近年照顧兒童機構虐兒個案頻生，認為教育局及社署應加強巡查及提供更多指引，加強培訓員工。他說，政府正計劃立法，強制老師、社工等專業人士舉報懷疑虐兒個案，立法會下月將舉行公聽會，收集業界意見。

國際培幼會（香港）指，本港近日發生多宗機構懷疑兒童受虐事件，反映除家庭暴力外，機構虐兒事件亦不容忽視。該會重申，虐兒事件通報，只是保障兒童安全的最後一道防線，建議盡早訂立「守護兒童政策」，全面預防機構虐兒事件重演。