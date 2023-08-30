醫健：健康在您手：遠離糖胖症

世界衞生組織界定糖尿病和肥胖症都屬於慢性疾病，若糖尿病人士同時有肥胖，即體重指標（BMI）等於或超過25公斤/米2，就是患上「糖胖症」。「糖胖症」會增加患者心腦血管的併發症及癌症的風險，令死亡風險大大增加約6倍。要預防或改善糖胖症，應實踐以下5項的健康生活習慣：

1定期監測。45歲或以上人士應定期進行健康風險評估，以得知身體狀況，並應視乎評估結果作出適當的健康管理，例如調節飲食和運動習慣等，防患於未然。

2維持適中體重及腰圍。亞裔成年人的BMI應介乎18.5──22.9公斤/米2之間。男士的腰圍應保持少於90厘米，女士則應保持少於80厘米。過重或肥胖的人士，減少體重可有助減低患上二型糖尿病的機率，亦可以改善糖胖症。

3保持健康飲食習慣。保持均衡飲食，避免進食加工、精製、高糖、高鈉及高脂的食物，每日亦應進食最少兩份水果及3份蔬菜。

4恒常運動。每星期進行最少150分鐘的中等強度帶氧運動，這樣可以增加細胞對胰島素的敏感度，有助調節血糖水平，亦可以消耗多餘脂肪及減少脂肪囤積在腹部。

5不吸煙、少飲酒。吸煙是多種疾病的引發因素之一，酒精不但加重肝臟負擔，其熱量亦會增加體內脂肪含量、令三酸甘油脂及血糖控制變差。

建立健康生活模式是預防及改善糖胖症的有效方法，若有疑問，可諮詢地區康健中心的醫護人員或家庭醫生，針對患者的個人健康需要及日常生活習慣制訂個人健康管理方案，循序漸進地從根源改善健康。

深水埗地區康健中心

護理統籌主任（註冊護士）鄭靄妮