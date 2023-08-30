港澳衞生部門 續簽5年合作協議

【本報訊】醫管局周一（28日）與澳門衞生部門續簽為期5年（2023至2028年）合作協議。協議內容包括繼續加強雙方在醫療衞生及醫務行政管理等領域共同發展，支持粵港澳醫療協作，涵蓋多個不同領域，包括學術及技術交流、人員培訓、醫療管理、緊急醫療及物資援助、病例轉介，以及傳染病訊息和診治經驗交換等。

該局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生率團訪問澳門衞生部門，並出席合作協議簽署儀式，期間舉行高層交流會議，總結兩地醫療服務合作成果和展望未來發展方向。雙方始於2007年簽訂合作協議，建立及持續發展友好合作關係；隨後分別於2013年和2018年延續協議。

在人才培訓方面，港澳雙方過去曾在兩地進行多項專科醫生培訓活動，推進醫護專業人員交流培訓。澳門當局亦曾多次安排醫生來港參加專科培訓和研討活動。醫管局表示，正積極考慮優化由澳門當局提名的醫護專業人員來港培訓的安排，進一步促進兩地醫療人才的培養和學術交流。