擬常規化中西醫協作 中風治療擴至所有聯網

【本報訊】醫管局正為中西醫協作常規化制訂標準治療方案，望能在今個財政年度內將「中風治療」擴展至全部7個醫院聯網，並可治療病症擴至癌症治療、呼吸科病人及針灸治療，以讓病人得到適切治療方案。

醫管局行政總裁高拔陞指出，將中西醫協作常規化，過程克服了不少挑戰，包括人手和信心問題；惟過去3年疫情，卻推進了中西醫協作情況，期間內地中醫專家來港提供很好的經驗，及後更透過「大灣區醫療人才交流計劃」，邀請3名資深中醫專家來港，在7間公立醫院成功培訓30多名本地中醫師，以補充相關人手；而中西醫協作治療新冠病人的實例，亦給予了醫生及患者治療的信心。

多管齊下 挽留人才 對於本港公營醫療系統人手短缺問題，備受市民關注，高拔陞回應指近期人手流失略為放緩，惟情況仍令人憂慮，正多管齊下挽留及吸引人才；如早前到英國及澳洲招募醫生，截至本月初共有約100人完成面試並獲聘用，將分派到不同醫院的多個主要專科，包括人手比較緊張的內科、外科、麻醉科及放射科等；而「環球醫療人才匯聚計劃」及「大灣區醫療人才交流計劃」招聘情況亦順利，其中後者的第二批約100名醫護，預計今年底或明年初抵港。