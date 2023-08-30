初期 糖尿腳 易忽視 針刺感麻痹應求醫

七成患者拖至傷口潰爛 後遺症嚴重 調查發現港人對糖尿腳認知不足，並不完全了解何謂糖尿腳病徵，且糖尿腳症狀普通，早期糖尿腳難察覺。逾六成人未知麻痹或針刺感為初期症狀，更有七成糖尿腳患者拖至足部傷口潰爛才求診，有機會導致嚴重後遺症。

「生活易」於今年2月在港進行「港人對糖尿腳的認知及關注調查」，透過網上問卷訪問1,141名受訪者。調查顯示，早期糖尿腳的症狀非常普遍，令患者及照顧者難以察覺。63%受訪者未知「腳趾出現麻痹或針刺感覺」已是糖尿腳初期症狀，其他如「雙腳易疲累」（74%）、「起水泡」（80%）、「腳部冰冷」（85%）、「起繭」（86%）、「雞眼」（91%）都是大部分人不會察覺的糖尿腳症狀。

逾三成人不懂正確處理傷口 由於糖尿腳初期症狀並不明顯，糖尿病患者易忽略足部健康問題而延誤診治，有機會導致嚴重後遺症，如足部潰爛、感染、壞死、甚至截肢風險。受訪糖尿腳患者中，70%會拖延至「足部傷口潰爛」才求診，而不少患者因為出現「腳趾外觀變形」（39%） 、「足部皮膚顏色異常 」（39%）、「足部失去感覺，受傷也不知道」（33%）等症狀才求醫，從而確診糖尿腳。惟對於處理糖尿腳傷口，32%人未知道正確方法。如何處理傷口，因應如何受傷及傷口嚴重程度而異，香港糖尿科護士協會提供以下簡單清潔傷口方法供參考，包括傷口要先止血，然後才可清洗；利用乾淨紗布、紙巾從傷口邊緣一圈一圈地向外抹去傷口周圍的污物。如有鬆散的和浮在傷口表面的異物，可用溫水或生理鹽水反覆沖洗傷口表面，直到乾淨為止。切勿嘗試拔出深入傷口的異物，然後用紗布覆蓋。

須定期接受糖尿併發症檢測 協會主席魯潔敏提醒糖尿病患者，長期三高失控會誘發動脈粥樣硬化的血管病變及腳部神經病變，導致足部肌肉萎縮，壓力分布不均。當足部變形，加上鞋不合適及腳沒有感覺，會造成不被為意的傷口，增加細菌感染機會。糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，了解個人健康危險因素及是否有血管病變及神經病變。