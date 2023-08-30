Dr美容案轟動 女醫生判囚3.5年

【本報訊】本港近年有醫生被判誤殺罪成，包括2012年的Dr美容案，以及2014年拉丁舞導師抽脂致死案。前者有3名女顧客接受療程，一死兩傷，涉案女醫生麥允齡被裁定誤殺罪成，判囚3年半；Dr美容集團老闆周向榮及實驗室技術員陳冠忠亦被裁定一項誤殺罪成，分別判囚12年及10年，經上訴後獲減刑至10年及8年。

腎病病人鄧桂思急性肝衰竭死亡的案件，是首次有公立醫院醫生因醫療失誤被控誤殺，引起社會各界有極大反響，包括醫務及衞生局稱對起訴「感到痛心」，醫院管理局主席范鴻齡亦向員工發信表示關注事件，亦有專家關注公院人手少、工時長，如忙中有錯，難判定屬個人或系統責任，若由醫生承擔，憂引發醫生按章工作及加劇離職潮，影響醫療服務質素。亦有前線醫生指出，大批公院醫生對有人被捕相當錯愕，更有醫護稱「感到壓力」。