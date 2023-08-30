鄧桂思案 時告時唔告太兒戲 兩醫生甩難鬆口氣

疑因開漏藥致命 控誤殺再上庭 身為乙型肝炎帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生林治崑及陳小劍疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後於同年8月死亡，終年43歲。醫務委員會之後對兩名涉事醫生進行紀律聆訊，2021年裁定兩人專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。今年1月涉案兩名醫生各被起訴一項誤殺罪，案件昨於東區裁判法院再提堂時，控方表示，經考慮後決定申請撤銷兩人的誤殺罪，獲主任裁判官徐綺薇批准。兩名醫生獲撤控後離開法院時，並無回應傳媒提問。

兩名被告分別是50歲林治崑及45歲陳小劍，均報稱醫生，原本各被控一項誤殺罪。林被控於2017年1月20日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。陳則被控於2017年2月17日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。控方昨在庭上表示，考慮《刑事檢控守則》及作多次覆核後，決定申請撤銷涉案的兩項誤殺罪。辯方表明不反對申請，裁判官最終批准控方申請，撤回涉案被告的誤殺控罪；至於訟費方面，則以書面形式處理。

林哲玄：未至於罔顧病人生死 兩名醫生昨離開法庭時，被問到對是次撤控的看法，及會否繼續執業等問題時，兩人均沒有回答。另外，立法會醫療衞生界議員林哲玄昨亦有到庭旁聽，林稱執法部門已作長時間的調查，而且從醫學角度來看，當時並沒有相關的藥物指引，認為控方撤控的決定屬謹慎。林又指，早前醫委會紀律聆訊結論是兩名醫生都有失誤，但未至於罔顧病人生死，而且醫護人員日常工作已經要面對艱難決定，不希望醫護頭上「仍有把刀」。林相信，現有的紀律程序及其他法律程序，在很大程度上能保障市民。醫委會前年裁定該兩名醫生專業失當成立，林除牌5個月緩刑36個月，陳除牌3個月緩刑18個月，他們其後亦被暫停原有職務及調離臨床工作。

得知撤控 死因庭未排期研訊 死因庭原就本案於今年2月27日展開死因研訊，隨後因應律政司要求而把研訊押後，控方已經通知死因庭撤銷兩名醫生控罪的決定。按司法機構網站顯示，本案死因研訊暫未有聆訊日期。

律政司昨回覆查詢時指，根據《檢控守則》，檢控人員有責任按照守則定下的原則，持續覆核已展開的檢控工作。律政司在詳細審視本案現有的證據及相關法律後，決定終止本案的檢控。律政司指刑事檢察工作不受任何干涉，加上案件將可能在死因裁判法庭展開研訊，律政司不適宜亦不會對案件及撤控決定，作進一步評論。

聯合醫院恢復兩人臨床工作 聯合醫院表示得悉法庭決定，強調公立醫院已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。兩涉事醫生方面，院方則會按既定人事程序，跟進其原有職務及臨床工作安排。該院再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，重申會繼續為家屬提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。公共醫療醫生協會表示尊重律政司及法庭的決定，對死者家屬再次致以深切慰問。

聯合醫院行政總監、九龍東醫院聯網總監楊諦岡昨向聯網員工發電郵，形容案件撤控，對所有員工來說是鬆一口氣。指醫管局和聯網醫院上下一直全力支援涉事醫生所面對的壓力和挑戰，醫院會恢復他們的原有的職務和臨床工作，亦會與兩位醫生面對接下來的死因研訊。案件編號：ESCC 98/2023

陳小劍醫生 鄧桂思（病床上）因出現急性肝衰竭，要兩度換肝。 林治崑醫生 醫護人員日常工作，經常要面對艱難決定。 死者鄧桂思 律政司代表昨於東區裁判法院，撤回誤殺罪。