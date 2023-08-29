遲來救市太無能 拒絕撤辣難翻身

內地金融市場經歷慘烈的一周後，中國證監會前日忽然「放大招」，祭出一套「救市組合拳」，希望提振股市表現。消息一出，造成市場哄動，昨日不但內地股市止跌回升，連帶本港股市亦做好，恒生指數重上萬八點大關，收市報18,130點，升174點。然而，單純依靠外圍股市利好，仍不足以挽救本港委靡不振的經濟，必須自身做大做強，方有望翻身。千呼萬喚下，港府昨日宣布成立小組專責研究如何增加港股流動性，市場預期或有望下調詬病已久的股票印花稅；惟至今只是研究階段，不排除結局仍是「雷聲大、雨點小」。

眾所周知，股市及樓市是本港經濟兩大重要組成部分。受環球經濟不穩影響，港股今年表現持續乏力，加上近期內地房地產爆雷，恒指幾乎一沉不起，市場一直有聲音促請政府救市，其中以降低股票印花稅的呼聲最高。事實上，在高頻交易時代，全球各地交易所減稅是大勢所趨，偏偏港府逆勢而行，於前年8月將股票印花稅由0.1%升至0.13%，由於屬買賣雙方雙邊徵收，現時股票印花稅總稅率高達0.26%，成為全球「第三貴」的股票市場。官員當年死撐股票市場並非「鬥平」，而是「鬥好」，惟數字不會說謊，在稅率提高後，港股日均成交量一直「縮水」，近期每日成交量更經常不足1,000億港元。

減印花稅 吸引外資 現時庫房空虛，在百業不景氣下，港府向股票市場「開刀」以增加稅收，或許是無可厚非。然而，不同於薪俸稅或利得稅，股票印花稅的納稅人擁有更大選擇權，倘若稅率太高以致無利可圖，可選擇不投資；因此，股票印花稅提高，不代表稅收會按比例增加。相反，下調股票印花稅在一定程度上有助吸引外資流入，故一直被證券業界視為救市良藥，惜港府一直搬出往年數據來推搪。如今，內地「救市組合拳」中，第一招便是證券交易印花稅實施減半徵收，無疑是狠狠摑了港府一巴。

更令人憂慮的是，內地證券交易印花稅已減半，港府若然不效法內地下調股票印花稅，將導致兩地稅率差距擴大；有議員警告，這很可能削弱「北水」南下買賣港股意欲。反之，有專家指出，假如港府適當地下調印花稅，活躍金融市場所帶來的連鎖效應，可望推動經濟復甦，同時帶動港府其他收入增加。

本港樓市 一挫再挫 事實上，本港樓市也出現類似情況。早年為了穩定樓價、打擊炒賣，港府推辣招調控樓市。如今樓市一挫再挫，市場更預期樓價未來可能再跌兩至三成；即使新盤、二手盤割價促銷，樓宇買賣宗數依然大跌，去年甚至創1996年有紀錄以來新低，對本港地產業界造成沉重打擊。在現時的經濟環境下，辣招早已淪為永久性居民置業的「絆腳石」，更令發展商收購舊樓成本大幅增加。近年來，要求港府撤辣的呼聲此起彼落，可惜的是，港府屢次辯稱樓價只是有秩序調整，看不到出現大幅下滑。表面上是以不變應萬變，實則是墨守成規。

一如上文所述，股市及樓市是本港經濟兩大重要組成部分。在內地出招救市後，港府才從夢中驚醒，研究如何挽救股市，已稱得上是「後知後覺」，難道對待樓市，港府還要假裝「不知不覺」，堅拒撤辣直至樓市全面崩潰嗎？正如人要靠兩條腿走路，單憑股市這一條腿，又如何能全面推動本港經濟向前邁進呢？本港經濟環環相扣，要推動復甦，須有大局觀，策略更要全面，絕非一兩個行業復興，就可以帶動。港府如要挽救經濟、為民紓困，就必須多管齊下，如同內地的「組合拳」；最怕港府學懂一招半式，以為可走遍天下，待一波浪潮來襲，本港便轟然倒下。