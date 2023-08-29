龍七公：核水污染海洋 應當如何收場

得益於國際間政治角力日趨激烈，日本成功爭取部分國家支持，從上周四起分批次排放核污水。坦白說，若非與中國關係惡化，為了拉攏盟友抗衡中國，恐怕就連遠在太平洋另一端的美國，也不太可能表態支持日本排放核污水，最多保持中立態度；一旦失去美國支持，其他國家更不可能同意。如今，核污水被排放至太平洋已成定局，但願如國際原子能機構（IAEA）所說，對人類影響極小，否則日本將成為千古罪人。

多次撒謊 誠信成疑 縱然日本政府及東京電力公司一再宣稱，核污水排放計劃符合國際安全標準，但就連日本民眾也不願相信該說法。姑且別說岸田文雄政府的可信度，東電在日本民眾心目中，可謂劣迹斑斑；尤其是牽涉福島第一核電站的事宜，東電不斷撒謊。舉例而言，福島核事故發生後不久，已有專家推斷核電站1號至3號機組發生「堆芯熔毀」，且有高濃度核污水洩漏，連日本漁民也有所懷疑，惟東電拒不承認；直到2013年，東電才首次承認有核污水洩漏。單憑此次事件，日本全國漁業協會已不可能再相信東電任何言論；也正因如此，該會由始至終一直大力反對排放計劃。

若說日本政府與東電皆不可信，贊成排放的IAEA又可信嗎？雖然IAEA一直聲稱，經處理後的核污水「氚」濃度遠低於容許限值；奇怪的是，IAEA總幹事格羅西卻一再重申，最終決定權在日本政府之手，IAEA只負責評估，大有卸責之嫌。況且，IAEA曾被踢爆，內部對核污水排海的意見有分歧，所謂的「安全保證」自然惹來民眾懷疑。同樣被視客觀公正、不帶任何政治目的的還有各個環團；其中，綠色和平便大力反對核污水排海計劃。須知道，綠色和平也擁有眾多專家，絕非無的放矢。

坊間普遍存在迷思，認為核污水逾百萬噸，且持續增加，儲存設施又接近飽和，日本只剩下排入大海一途。事實上，日本政府有能力也有空間，興建更多儲存設施來儲存核污水，並不一定要排放至大海。何況，日本政府既保證核污水安全，何不把核污水排入湖泊或河流呢？之所以不這樣做，一方面是因為成本過高，另一方面顯然是日本政府也清楚明白，核污水即便經過處理，危害依然巨大，才選擇排入大海，以龐大的海水來稀釋，也為掩飾。

核污水排海固然污染海洋，港人卻毋須過分擔心，搶鹽之類的行為更是毫無必要；畢竟率先受害的必然是日本民眾，直接影響本港的機會微乎其微。倒是日本水產，港人近期盡可能少食為妙，先觀察事態發展。

雖說日本政府提供的數據不太可信，惟相信一眾環團早已磨拳擦掌，待日本完成首批次核污水排放後，便前往檢測；屆時倘若數據與日本政府說法有出入，必掀起軒然大波。