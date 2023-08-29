笑看天下：連個天都唔幫烏軍

「力貴齊，知貴捷」。冇錯，用力貴在突發迅速，已故功夫巨星李小龍嘅截拳道就靠突發嘅爆發力見稱；而智慧貴在敏捷，出人意表。然而，有啲嘢係急不得，欲速則不達，皆因訓練需時，好似有經驗嘅戰鬥機飛行員。

烏克蘭空軍兩架L39教練機上周五喺日托米爾州上空相撞，機上3名飛行員喪生，包括知名戰機機師皮爾希科夫。佢去年曾經親到美國會見華府官員，促成西方國家決定向烏克蘭提供美製F16戰機，被視為首批有望駕駛該款第4代戰機嘅飛行員。之不過，天不從人願。烏克蘭空軍發言人伊納特稱皮爾希科夫為「超級天才」，指佢知識淵博、才華橫溢，係出色溝通者，空軍戰機改革推動者。佢慨嘆烏軍已爭取到F16即將供應，皮爾希科夫卻無緣駕駛，未能圓夢！

皮爾希科夫年約29歲，隸屬第40戰術航空旅嘅「米格29」戰機機師，喺俄羅斯出兵烏克蘭之初，負責守護烏克蘭中部和北部，被稱為「基輔之鬼」嘅一員；佢說得一口流利英語，多次接受英美傳媒訪問，並以其無線電呼號Juice知名。據悉名字來自佢跟友儕共聚時唔飲酒而飲果汁，可見其自律甚強。

如今烏克蘭連損3名空軍機師，尤其王牌機師皮爾希科夫最為沉重打擊，令人不禁懷疑要讓烏軍駕駛F16上戰場，恐怕仍有一段時間。早前，烏克蘭戲子總統還在沾沾自喜，指獲得F16將令烏軍空軍實力提升至新水平！可惜因突然間損失3名機師，將令F16抗俄計劃受挫！事實上，要訓練足以戰鬥嘅F16機隊需時4至5年，即使空對地攻擊也需半年，不能濃縮課程。再講吖，俄軍擁有超過1,000架先進戰機，機師受過嚴格訓練，佢哋都從未派到烏克蘭。可見烏國要收復失地，根本係天方夜譚！