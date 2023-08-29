激濁揚清：不滿日本 不失理性

日本懶理國內外反對聲音，一意孤行排放福島核污水入海，引發部分中國民眾不滿。報道指，不少本已報團到日本旅遊的內地人，紛紛退團；有人則發起抵制日貨行動；另有在華日本機構遭到電話滋擾，有在華日本人學校遭投擲石頭、雞蛋。前兩者尚可說是消費者有權選擇，後兩者實在不必，因為它帶有濃厚的黑暴影子。

據日本政府相關人士透露，早前向山東青島日本人學校擲石的疑人，已被公安部門拘捕，學校設施和學生未受損害，校方已提醒家長和學生上下課注意。可見內地當局對上述滋擾行為會依法處理。這等藉社會事件來借題發揮，肆意宣洩暴力的醜行，沒有造成人命傷亡、財物損失，實屬萬幸，社會各界若不及時正視並加以譴責，暴徒惡向膽邊生，演變成築起傘陣，見日本人或勸阻之人就打，甚至火燒人亦有之。畢竟，社會上有4%的人毫無良知。

之不過，日本駐華大使館上周在微博發文，借香港有壽司店門外仍有顧客大排長龍，稱讚香港消費者理性，批評內地禁止進口日本水產品的做法毫無科學依據，無法接受，希望內地消費者冷靜反應，說法值得商榷。首先，任何人也不能否認排隊食客當中，有人會是吃罷「最後的日餐」便從此告別日本海產。皆因早前有電視台街訪，有市民的確表達了要趕上「日食」尾班車的看法。再說，死排爛排也要光顧，從來難以稱得上是理性消費，日本大使館此番發文卻試圖顛覆人們價值觀。

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀指：「日方由福島311事故後有監測海魚肌肉是否有放射性元素，直至去年仍找到有鍶、銫等核元素，這些重金屬會殘留在魚的體內。」關於禁止進口日本水產品，當局把關小心為上，豈能說做法有錯。