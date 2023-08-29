橫眉冷看：盡快開拓收入來源

世界潮流是減少股票交易徵費，唯獨香港政府逆流而上，在2021年宣布，將股票印花稅由0.1%增加至0.13%，而且是向買賣雙方徵收，此舉使香港變成全球股票交易稅率第3高的市場。日前，中國內地推出措施提振股市，第一招就是減股票交易徵稅，由向賣方徵收0.1%，大幅減半，變為只徵收0.05%，買方維持免徵稅。相對香港，政府向買賣雙方各徵收0.13%，合計起來便是0.26%，香港股票交易徵稅是內地的5倍以上。

今番內地大減股票交易稅，使香港變得十分為難，特區當年加股票印花稅，目的是增添庫房收入，以彌補社會援助的巨額開支。如今政府的開支依然龐大，賣地收入卻不如預期，若然股票徵稅又減，政府坐吃山崩，財政危機會更加迫在眉睫。

不過，削減股票交易稅是大勢所趨，就算今年不減，說不定明年、後年也要減。實際上，減稅不一定會減少政府收入，只要懂得在金融市場上，開拓更多收入來源便可。譬如香港股票牛熊證的交易十分活躍，在全盛時期，筆者身邊不少朋友都精於此道，自命是牛熊證的炒賣專家，但這類投資產品並無徵稅，炒家在一天之內，買賣同一隻牛熊證5、6回，政府卻連一毛錢的稅收也沒有。相反，投資股票就要來回徵稅，兩相比較，未免太不公平，故特區政府應考慮向股票市場的衍生產品，開徵新稅項。

在電訊科技發達的時代，交易大可以全天候進行，目前香港交易模式十分僵化，掛起黑色暴雨警告或8號風球以上，一律停市。停市一天，失去的交易金額動輒以千億元計算，政府的交易徵稅便蒙受損失。因此，盡快實行全天候交易，對增加庫房收入，將大有裨益。