筆下風雲：金磚崛起 美國促成

金磚峰會落幕，成員國由5個擴充至11個，鼓勵以本幣進行貿易與金融交易。今次擴員，引來不懂看門道的人竊笑，說連埃塞俄比亞、伊朗這些窮國都加入，笑大西方國家個嘴云云。其實，別說伊朗是產油國，資源豐富，即使是埃塞俄比亞，近年經濟也有長足發展，大家別被那些叫人捐款助養的廣告洗腦，從此先入為主。

退一步說，金磚國家的目的是團結及提升發展中國家的經濟能力，而今次擴員「非常平均」，中國、印度代表亞洲，伊朗、阿聯酋、沙特阿拉伯代表中東，阿根廷、巴西代表南美，南非、埃及、埃塞俄比亞代表非洲，俄羅斯則是歐亞代表，可見各大洲的勢力平均，金磚的代表性愈來愈大，分量也愈來愈重，跟G7抗衡的格局已經成形。

事實上，金磚於2001年被提出時，全球GDP佔比僅為百分之八，美國主導的七大工業國G7則佔百分之六十五；時至今日，金磚五國GDP已佔全球百分之二十六，G7則降到百分之四十三。如果以購買力平價計算，金磚五國更已超越G7。此長彼消，也是拜美國及俄烏戰爭所賜。

正因為這場戰爭，全世界都見到美國如何利用美元霸權、暴力升息收割全球財富，連歐洲等盟友也受害；更令人側目的是，美國將SWIFT公器私用，成為制裁俄羅斯的武器，其他國家由是警惕，萬一自己淪為下一個俄羅斯怎麼辦？惟有另起爐灶，擺脫美元霸權，這些國家才會安全。所謂物極必反，在這樣的大背景下，才會令這些新興國家藉着金磚加速去美元化，推出自己的支付系統。當然，美國不可能坐視金磚崛起威脅霸主地位而無動於衷，各類反制及打壓手段必會接續上演，中美角力只會惡化，全球經濟更趨不明朗。