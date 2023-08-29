強詞有理：泯滅良知

道德判斷既是價值判斷，也是善惡判斷，甚麼是善？甚麼是惡？根據佛家的說法，有益於人是善，只益於己是惡。很明顯，日本不顧國際社會的反對而將核污水排入大海，絕對是違反人類道德的自私行為，是禍害全球的惡行。最奇怪的是，平時站在道德高地對其他國家指指點點的西方，此時卻集體噤聲，連那些平時喜歡吹毛求疵的環保組織也大多選擇沉默。

不近情者多藏奸。西方集體噤聲顯然是政治因素作怪，是美國在背後操控，而環保組織選擇沉默則不僅有政治因素，更涉及金錢利益。有媒體踢爆，某些著名環保組織的資金主要來自美國和日本。這就難怪了，所謂「拿人手短、吃人嘴軟」，他們對日本排放核污水的反應如此低調，甚至公然為其背書，既是被政治蒙蔽了眼睛，更是讓金錢泯滅了良知。

記得瑞典「環保少女」通貝里嗎？當時高喊幾句環保口號就被西方捧為明星人物，不僅登上《時代》雜誌封面，還在聯合國大會上怒斥各國不環保，後來更在社交網發文批評中國污染環境，好像全世界只有她最懂得環保。而這次當被問到對日本排放核污水的看法時，她卻聲稱日本的行為是得到美國和聯合國權威認可，屬於合法的環保行為云云。小小年紀就深得雙重標準的精髓，可見西方的洗腦手段確實了得，硬是將一位涉世未深的女孩洗成資深政客的模樣，長大後更加不得了。可惜她是吃素的，否則日本應該送她一船核污海鮮以表謝意。

人們百思不得其解，既然日本一直強調經過處理後的核污水沒有問題，甚至可以直接飲用，為何還要排入大海？地球水資源如此珍貴，世界上許多民眾長期忍受缺水之苦，日本卻將這麼多可以「直接飲用」的淡水排入大海，豈不是浪費地球資源？如果不敢飲用，起碼可以用作農業灌溉吧？說穿了，日本人也不相信核污水無害，國內也有很多反對聲音，只是被媒體刻意遮掩罷了。

日本有關部門日前裝模作樣從大海撈了兩條魚，聲稱檢驗後沒有發現放射性物質。這分明是自欺欺人，排放核污水並非一、兩天的事，放射性物質將會長期存在並不斷累積，現在撈兩條魚能說明甚麼問題？台灣駐日代表謝長廷聲稱「微量的放射性元素反而對身體有益」，媚日媚到這種地步，簡直令人嘆為觀止。