龍吟虎嘯：早就想成美國一分子

美國總統拜登上任至今，11次對台售武，為美國軍工複合體帶來巨額生意。美國對台售武，又是政治，又是經濟，又是軍工，又是霸權戰略。北京強烈反對，但始終無效。

北京愈是反對，美台軍火生意愈是來勁兒，而且售武與反對售武的輿論戰又總是一個套路。美方一定聲稱售武符合美國的《台灣關係法》，支持台灣實現軍隊現代化和防衞能力，提高台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡、經濟進步。台灣方面一定感謝美方支持台灣防衞「大陸進犯」，感謝對台安全承諾，協助台灣即時獲取防衞所需裝備，提升防衞戰力與阻嚇力。大陸方面一定強烈斥責美國向台灣出售武器，是損害中國主權和安全利益，危害台灣海峽穩定，向「台獨」發出嚴重錯誤信號。大陸方面還會一次又一次地要求美方立即撤銷售武計劃，停止武裝台灣。

因為台灣問題是中國核心利益的核心，是不可觸碰的首條紅線，對中國的國家主權、版圖完整、國家安全、發展利益關係極大，成為美國要全面打壓、圍堵、遏止中國的最大抓手和槓桿。美國利用台灣問題，扶持台灣島內的「台獨勢力」，分裂中國、掌控台灣、拿走台灣。

然而，美國清楚，在中國統一大業面前，在中國實現統一必要時實施武力面前，美國只有軍事支持台灣，才有可能阻擋「解放軍犯台」。因此，售武台灣、軍援台灣，甚至出兵參戰和解放軍兵戎相見，是美國台海戰略、台灣政策最核心的內容。

對美國而言，這個戰略和政策的重要性，在某種情形下會超過它的「一中政策」，也即美國的《台灣關係法》、「六項保證」會蓋過中美三個公報。因此，美國每次都會對中國就美對台售武提出強烈反對置若罔聞，甚至變本加厲。台灣方面更會對美國的售武千恩萬謝，感激涕零，因為「台獨」早已和美國心意相通，早就想投靠美國，出賣祖家，成為美國的一分子。