政情：區嘉宏訪越 加強合作遣返假難民

入境處工作繁多，包括打擊非法入境者，加快遣返聲請人回原居地。包括入境處處長區嘉宏在內嘅代表團尋日展開喺越南嘅訪問行程，早上同越南出入境管理局簽署合作備忘錄，唔單止提升兩地之間喺執法同打擊非法出入境等入境事宜上嘅交流，雙方亦就核實及遣返非法入境者（包括免遣返聲請人）加強合作。

就入境事宜簽合作備忘錄 代表團昨早拜訪越南公安部，同當地公安部副部長梁三光會面，雙方交流打擊有組織犯罪、網絡安全同打擊非法入境者嘅經驗。會後香港入境處同越南出入境管理局簽署合作備忘錄，合作備忘錄就多個範疇提升兩地就入境事宜嘅經驗同資訊交流，包括偵查或檢獲虛假旅遊證件、防範同打擊非法出入境。雙方亦就核實同遣返非法入境者方面加強合作，提升效率。

代表團下晝繼續拜訪越南相關部門，雙方就反恐等議題交流經驗。隨後就禮節性拜會中國駐越南大使熊波，介紹香港最新情況，區嘉宏亦趁機會感謝中國駐越南使領館一直支援入境處為喺當地遇事嘅港人提供協助。