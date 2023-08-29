涉虛報虐童 女教師撤控

【本報訊】匡智會松嶺二校早前被指校內多名教職員涉嫌虐待學童，執法部門展開調查，翻看近19,000小時閉路電視片段，卻沒發現違法行為及相關指控。執法人員懷疑該校一名女教師因對同事和上司不滿而發放假消息，以及在學校電腦偷取學生資料。她被控浪費警力及不誠實使用電腦，案件昨在粉嶺裁判法院再訊。控方撤銷所有控罪獲批，辯方申請訟費，但裁判官認為，被告行為或涉誹謗學校，她屬自招嫌疑，故拒批訟費。

自招嫌疑 拒批訟費

48歲被告唐逸敏，報稱教師，她原本被控一項導致警力的浪費及一項有犯罪意圖而取用電腦罪。控罪指，她於2022年8月1日至11月7日，在香港某處明知而向Ｘ作出內容傾向於顯示已有人犯某罪行的虛報，即寫信虛報有職員在新界大埔頌雅路匡智松嶺第二校虐待學生，因而導致警力的浪費；以及在2014年至2022年期間，在同一所學校有意圖犯罪，即從學校電腦系統獲得屬於學校的資料而取用電腦。案件編號：FLCC 1459/2022