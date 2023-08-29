香港澳洲聯手布局 人造皮革藏值1.7億冰毒

今年最大宗 共拘4男包括骨幹 香港海關上月在一批由墨西哥運港的人造皮革，檢獲240公斤、市值約1.7億元冰毒，並發現該批毒品將會轉運到澳洲，遂與該國執法部門進行國際監控遞送行動。至上周海關成功拘捕收貨公司董事、物流公司負責人及職員共3名男子，澳洲則拘捕一名負責貨物運輸及租用倉庫的犯罪集團男骨幹。此案為海關今年搗破的最大宗販毒案，更是有紀錄以來進行的最大宗國際監控遞送毒品案。

香港海關於上月初，發現一批由墨西哥寄運來港、報稱人造皮革的海運貨物有可疑，因為墨西哥出口人造皮革十分罕見，加上該批貨物的資料文件以西班牙文申報，而收貨人為本地一間紡織公司，但該紡織公司今年卻沒有入口人造皮革的海運紀錄。有見及此，海關揀選該批貨物作出檢查。

墨西哥寄運抵港 照X光現形 當貨物抵港後，關員於上月12日在葵涌海關大樓驗貨場，檢查該個載有600多卷人造皮革的40呎長貨櫃，發現其中40卷的X光影像異常，懷疑中間位置藏有毒品，同時於末端位置貼上膠紙作記認。人員將皮革攤開，發現毒品收藏在皮革近末端位置，經毒品快速測試後，證實為冰毒。在40卷的人造皮革中檢獲約3,600小包、每包約65克、共重240公斤、市值約1.7億元冰毒。案件交予海關毒品調查科跟進，並將人造皮革還原包裝及放回貨櫃內，並展開監控遞送行動。

不停轉換貨櫃 遠洋輪運澳洲 其後，該批貨物被運送至屯門一物流中心進行拆櫃，再放入另一個貨櫃存放逾10日後，該貨櫃再被運至天水圍一貨櫃場短暫存放，然後運至葵涌物流中心，再次拆櫃及放入另一個貨櫃，最後於本月2日經遠洋貨輪運往澳洲悉尼。海關聯絡澳洲當地執法機關，展開國際監控遞送行動。本月23日，澳洲執法機關拘捕一名負責運輸及租用倉庫處理該批貨物的28歲男子，據悉，他為犯罪集團的骨幹成員，在當地已被起訴販運毒品。

至本月24及25日，海關亦拘捕3名男子（44至77歲），他們為收貨公司董事，物流公司負責人及職員，3人已獲准保釋候查。海關指，該案與以往運毒手法不同，毒販採取「金蟬脫殼」轉運方式，不停轉換貨櫃及存放地點，企圖掩飾貨物真正來源地（即俗稱「漂白」），增加執法人員追查的難度及爭取時間尋找合適買家，再發貨至毒品需求及價錢利潤較高的國家或地區。2021年海關檢獲約一噸由美洲國家經香港轉運至大洋洲國家的冰毒，去年緝獲2.6噸，今年則有700公斤。