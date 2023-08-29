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東涌吊臂車失平衡向前翻

吊臂壓在工地上。 吊臂壓在工地上。
吊臂壓在工地上。
【本報訊】昨日早上9時許，東涌填海區一個鄰近第100區公營房屋地盤，一輛重型吊臂車吊運物件時，疑因負重過量，失去平衡向前傾倒，吊臂車4支金屬支撐架及輪胎離地，吊臂連同吊運物壓在工地上。幸事故中無人受傷，吊臂車有待善後移正。
吊臂車支撐架及輪胎離地。吊臂車支撐架及輪胎離地。
吊臂車支撐架及輪胎離地。
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