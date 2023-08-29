港大迎新營又揭醜聞 爆吸大麻非禮疑雲

護理系女新生控訴 「唔想讀落去」 暑假臨近尾聲，各大學正舉辦各類迎新活動，惟就過往的大學迎新活動期間，屢屢爆出學生疑作不當行為的醜聞，香港大學護理系迎新營今年傳出有學生吸食大麻及非禮疑雲。網上流傳，一名應屆港大護理系新生近日參加學系迎新營，期間發現有俗稱「組爸組媽」的高年級學生，涉嫌公然吸食大麻；該新生又聲稱活動期間疑遭組爸非禮，玩濕身遊戲時，亦被禁止換上深色衣物，令她和組員都「走光」。

港大稱已啟動調查程序 香港大學昨日傍晚就事件發表聲明，表示港大已就事件啟動調查程序，港大亦重申非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。主辦迎新營的港大護理系系會亦在社交網站表示，會方正就較早前網上出現有關迎新營安排言論「積極檢視安排並嚴肅處理」，並呼籲相關人士提供任何有關迎新營的投訴及證據，更承諾必定秉公處理。執法部門指收到市民報案，亦留意到網上有關貼文，正了解事件，會作適當跟進。

社交平台Instagram帳戶「軒軒萬事屋」上周六（26日）發貼，轉述一名自稱今屆港大護理系女新生參加迎新營的親身經歷。當事人提及，迎新營第一晚舉行一個「disco活動」，她「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味，令我同其他組員都覺得唔舒服，之後問過組爸媽先知道係大麻。」後期「越（愈）嚟越（愈）大陣味，好似好多組爸媽都喺度食緊，我同我朋友嗰組嘅爸媽都有食同飲醉，拋低我同其他同學唔理，成個活動入邊（便）我哋都好驚好迷茫（惘）。」

當事人又形容，當時場面混亂，有組爸疑對她「摸手摸腳，上下其手」，並感覺對方是故意摸她，其他組的新生也有類似遭遇。當事人稱：「我哋唔敢揭露呢啲性騷擾嘅行為，亦都唔知可以同邊個投訴，因為以我哋觀察，嗰度啲（組）爸媽全部都係一夥嘅，我哋有諗過搵莊入面嘅人（學會幹事）投訴，但係佢哋好似同個組爸好熟咁，諗咗好耐我先決定喺呢度公開講。」

濕身遊戲禁穿深色衣物 貼文續指，當事人翌日參與「玩水」活動時，一眾組員被組爸媽規定穿上迎新營T恤參加，不准換上深色衣物，「即使我嗰組（T恤）算深色啲都見到內衣，加上濕咗水，可以話係走曬（晒）光，仲要畀啲唔友善嘅目光望住」。玩完水她和其他組員亦「冇得換衫」，晚上回房後，組媽亦不許她們睡覺，「逼我哋一定要飲酒，但我同其他組員已開始唔係幾舒服，出camp之後真係個個病曬（晒）。」

當事人揚言，「（在迎新營）呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我」，「去完O Camp（迎新營）， 我反而咁唔想讀落去」，亦不知應找誰人傾訴。