已婚男EO涉偷拍刑恐 女事主：被告曾指攬炒無成本

【本報訊】已婚男政府行政主任（EO）被指先後3次在酒店內偷拍女密友私密片段，之後兩人感情疑有變，他涉嫌刑恐女方，並上載私密影像到互聯網。涉案行政主任被控3項窺淫、刑事恐嚇及未經同意下發布私密影像共5罪，他否認所有控罪，案件昨在粉嶺裁判法院續審。女事主稱，被告曾傳訊息說「我攬炒無成本」、「連登見」及威脅發布合照。

威脅合照放上網 29歲被告陳梓文，被控於2022年5月2日、6月13日及6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店暗中拍攝X，而X身處於令人對保存私隱有合理期望，及預期可能會裸露、露出私密部位的情況，而被告不理會上述X是否有合理的隱私，或X是否同意被拍攝。

被告另被控於同年9月15日至16日威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚；及於10月9日，在香港發布X的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布及被告不理會X是否同意發布。

X昨供稱，因為工作而認識被告，兩人後來發展親密關係，被告當時已婚，她當時亦有男友。X稱，曾傳過不少私密照給被告，用意是想「氹佢開心」。之後兩人感情破裂，被告傳訊息給她稱，要令她身敗名裂。X稱，她最終選擇與男友一起。被告要求X轉帳二萬元給他，並威脅會將兩人合照上載至社交平台。案件編號：FLCC 85/2023