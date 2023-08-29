涉冒廉署人員 商人控8罪受審

被告譚榮柏

【本報訊】廉政公署早前控告一名男商人，指他向3人涉嫌冒充廉署人員，在案件押後期間，他又涉嫌上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些片段。涉案商人被控3項冒充廉政公署人員及5項妨礙司法公正罪，他否認全部8罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。控方證人供稱，當日有人致電醫務中心，聲稱是「ICAC打嚟」，希望索閱某病人收據。

67歲被告譚榮柏，報稱任職商人。他被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在YouTube上載5段短片，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即作為被告，在該案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

致電醫務中心「ICAC打嚟」 女子黃結敏供稱，自己在一間醫務中心任職登記護士。2021年11月5日下午，她收到電話，對話表示「姓譚，ICAC打嚟」，想查詢由醫務中心鄭思宗醫生發出的收據，又問收據是藥房開抑或醫生開。由於涉及病人私隱，黃要求對方提供病人個人資料，對方回答說「之後再打嚟啦」。

約一小時後，對方再致電，說「我係譚生，想搵負責人」，黃道「佢行開咗，叫佢call番你」。黃指，她當時相信來電者確實是在廉署做調查工作。另外，如果有人將她的姓名、工作地點等放上網，她會擔心人身安全，因為這些都屬私隱。案件編號：WKCC 3845/2022