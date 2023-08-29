澳門消息：禁錮債仔逾70小時 兩內地男女被捕

【本報訊】澳門發生一宗高利貸及禁錮案件，當地執法部門昨表示，一名無能力還款的債仔被禁錮逾70小時，期間在酒店房內被拳打腳踢，並須交出手機、銀行卡及密碼，期間事主遭轉走逾28萬元人民幣（下同）。事主隨後逃脫，並透過保安報案求助，執法人員當場截獲兩名涉案的逾期逗留內地男女。

兩名涉案疑犯是報稱無業的40歲內地男子，及報稱文員的50歲內地女子。案情指，30餘歲內地男事主上月底向兩名涉案人借款46.8萬元賭博，連7萬元利息，分期每日支付5,000元。惟自本月中起，事主無力償還，且沒有跟對方聯繫，事主上周三（23日）於氹仔某間酒店附近，遇見其中一名疑犯後，隨即被禁錮於酒店房內。

認借出款項 否認高利貸

案情又指，被禁錮的事主要站立及禁食，且要拍片記錄，期間另一名疑犯對其拳打腳踢，以餐刀向其索款15至20萬元，又逼其交出手機、銀行卡及密碼，轉走帳戶內的28.4萬元。事主稱於上周六（26日）趁疑犯離開酒店房間時逃脫，總共被禁錮71.5小時。被捕的兩名疑犯承認向事主借款做生意，但否認進行高利貸活動，二人被控為賭博的高利貸、剝奪他人行動自由、勒索、不法錄製、不當扣留證件、禁用武器及普通傷害身體完整性等罪名，移交檢察院跟進。