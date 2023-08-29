澳門消息：涉借出戶口洗黑錢60萬 拘25歲港女

案情指，澳門執法部門於3年前接獲一名本地女事主報案，稱2020年5月有男網友向其介紹投資虛擬貨幣，事主不虞有詐，於同年7月曾多次匯款至對方指定帳戶，平台卻於8月起突然失效，事主懷疑被騙遂報案求助，共損失約110萬元。經調查後，人員鎖定多個銀行帳戶的戶主身份，當中涉案的香港女疑犯共收取事主60萬元騙款。

女疑犯供稱對騙款及事件不知情，有關銀行卡及密碼已於當年5月遺失，不過人員查到疑犯的電話通訊紀錄，於2020年7月曾向一名男子稱可借出銀行帳戶收款，又指已收取數十萬元騙款。當局認為疑犯與本案有關，以洗黑錢及相當巨額詐騙罪對其落案起訴，疑犯移交檢察院。