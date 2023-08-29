澳門消息：涉借出戶口洗黑錢60萬 拘25歲港女
【本報訊】一名香港女子疑與2020年8月的一宗澳門詐騙案有關，周日（27日）晚上在港珠澳口岸入境澳門時被捕。當地執法部門昨表示，一名姓周的25歲香港女子，報稱人力資源招聘顧問，其名下銀行帳戶收取60萬澳門元（下同）騙款，涉嫌協助詐騙集團洗黑錢。
案情指，澳門執法部門於3年前接獲一名本地女事主報案，稱2020年5月有男網友向其介紹投資虛擬貨幣，事主不虞有詐，於同年7月曾多次匯款至對方指定帳戶，平台卻於8月起突然失效，事主懷疑被騙遂報案求助，共損失約110萬元。經調查後，人員鎖定多個銀行帳戶的戶主身份，當中涉案的香港女疑犯共收取事主60萬元騙款。
女疑犯供稱對騙款及事件不知情，有關銀行卡及密碼已於當年5月遺失，不過人員查到疑犯的電話通訊紀錄，於2020年7月曾向一名男子稱可借出銀行帳戶收款，又指已收取數十萬元騙款。當局認為疑犯與本案有關，以洗黑錢及相當巨額詐騙罪對其落案起訴，疑犯移交檢察院。
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