蘇拉周中闖港800公里範圍

熱帶氣旋蘇拉路徑圖

【本報訊】9月1日本周五的開學日有機會打風，同學仔、打工仔需留意最新天氣預測！天文台昨午發出特別天氣提示，指按現時預測路徑，熱帶氣旋「蘇拉」將會在明日稍後進入本港800公里範圍內，而由於位於蘇拉以東的熱帶氣旋「海葵」有機會進一步發展，並可能會與蘇拉產生相互作用，令蘇拉隨後的移動路徑存在較大變數。

或雙旋共舞 路徑存變數 超強颱風蘇拉截至昨日下午5時，集結於香港之東南偏東約1,170公里，中心附近最高持續風速達到每小時185公里。天文台預料，蘇拉未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後較大機會登陸福建或廣東東部沿岸，但其路徑存在變數，另一機會是採取偏西路徑橫過南海北部。

不過，天文台指出，無論變數怎樣，源自中高緯度向南擴展的西風槽，預料仍會在今日為南方帶來一股微弱的東北季候風，廣東沿岸驟雨增多。天文台續指，會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口距離，在本周中至後期，評估是否需發出熱帶氣旋警告信號，提醒市民留意最新天氣預測。天文台預計，今日驟雨較多，氣溫介乎攝氏27至31度，轉吹和緩東北風，展望隨後兩三日，部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有驟雨。