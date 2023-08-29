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九巴剷壆 撞毀燈柱路牌
九巴失事撞毀路牌及燈柱。
【本報訊】昨日上午11時許，一輛雙層九巴沿林錦公路往元朗方向行駛，至嘉道理農場對開巴士站時，突然失控剷上石壆，並撞毀路牌及燈柱始停下。巴士車頭損毀嚴重，擋風玻璃亦爆裂，幸好事件無人受傷。
九巴發言人表示，九巴一輛非載客巴士駛經上址時發生交通意外，九巴已暫停涉事車長駕駛職務並會就事件調查及跟進。
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