南亞兵團鬧市亂刀斬 魚塘東主雙腿血淋淋

妻奮力攔路 3匪棄車逃 南亞兵團又斬人禍港！一名中年魚塘東主，昨晨攜妻在荃灣食早餐後，擬登上農夫車離去。3名南亞漢駕乘私家車駛至，其中兩人跳落車揮牛肉刀狂劈事主，他當場雙腿中刀浴血。兩刀手欲乘原車逃走，惟事主妻子奮力阻攔私家車駛離，兩刀手與司機同黨恐事敗被擒，慌忙棄車徒步逃之夭夭。執法人員圍封現場調查，事主則送院救治，由於他因魚塘問題結怨，人員正調查案件是否與此有關，並翻看附近「天眼」追緝兇徒歸案。

受傷男子姓黃（50歲），消息指他是魚塘東主。昨晨8時許，黃與妻子駕乘農夫車到荃灣享用早餐後，返回眾安街荃灣街市對開擬取車離去。豈料，正當黃擬登車之際，突然有一輛白色私家車急速馳至，兩名南亞漢隨即從車上跳下，不發一言舉起牛肉刀向黃狂劈，他猝不及防，雙腿當場中刀流血。兩名刀手見得手後，立刻登上原來的私家車逃走。

疑因魚塘問題與人結怨 不過，黃妻見丈夫捱斬，不顧個人安危上前阻止私家車離開，兩刀手眼見有途人圍觀，恐事敗被捕，最後與司機同黨一齊棄車，徒步逃去不知所終。救護員接報到場，替黃包紮傷口後，再送往附近仁濟醫院救治。執法人員圍封現場調查，地上留下大攤血漬，向黃妻了解案發經過，在兇徒遺下的私家車上檢獲兩把牛肉刀。經初步調查後，發現私家車的車牌與行車證資料不符，人員翻查現場一帶商戶的「天眼」錄影，緝拿3名涉案南亞漢歸案。據悉事主因魚塘問題與人結怨，人員正調查案件是否與此有關。

假難民燒公帑勢破百億 南亞幫及假難民已成為本港治安毒瘤。翻查資料，去年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。根據2023/24年度預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。