去年結婚數目升 惟未達疫前水平

【本報訊】本港結婚數目於去年回升，政府統計處昨發表報告，探討本港男女在經濟和社會的現況，發現去年共有30,012對新人結婚，較2021年的26,899宗上升，亦多於2020年27,863宗，但未回復到2019年的44,247宗的水平。2022年，女性和男性的粗結婚率（即每千名人口的結婚數目）分別為7.5及8.9，均較2021年的相應比率為高。

單親母較單親父多3.5倍 報告又發現，單親媽媽數目遠多於單親爸爸。在2021年，全港有56,249名單親媽媽，約為單親爸爸數目的3.5倍。相對於2011年，單親媽媽和單親爸爸的數目在2021年均見下跌，其中單親媽媽的數目較2011年的64,040人減少7,791人，跌12.2%，而單親爸爸的數目則較2011年的17,665人減少1,635人，跌9.3%。

港男港女於教育程度的差距則不大。2022年，15歲及以上陸上非住院人口中，65.8%的女性具高中及以上教育程度，男性則為69.5%。另一方面，有32.0%的女性和37.5%的男性曾接受專上教育。

勞動人口方面，男女數量均下跌，女性和男性的勞動人口去年分別為約189萬人及約188.6萬人。與2021年相比，去年女性和男性勞動人口分別下跌了2.9%及1.9%。而較多人因退休或年老已離開職場，其次則為女性需料理家務；男性要求學。另外，報告指出女性和男性的出生時平均預期壽命均下跌，分別從2021年的87.9年及83.2年下降至2022年的87.2年及81.3年。