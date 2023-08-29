優化法律諮詢計劃 撤入息限額

【本報訊】港府昨公布就「無律師代表民事程序法律諮詢計劃」推出優化措施，使更多有需要的市民得到服務。計劃於下周一（9月4日）起，撤銷目前為每月5萬元或每年60萬元的入息資格限額。

擬擴申請人網約資格 沒有聘請律師或未有獲得法律援助的無律師代表訴訟人，毋須提供入息資料便可申請計劃，就其於土地審裁處、家事法庭、區域法院或以上級別法院進行的民事法律程序事宜，包括展開訴訟程序尋求免費法律意見。

另外，為便利申請人提交申請，當日起程序諮詢計劃將網上預約申請的服務範圍，由已就同一案件獲安排諮詢會面的非首次申請人，擴大至所有申請人。政府表示，程序諮詢計劃自2013年推行以來，已為約9,000名合資格訴訟人進行超過24,000節諮詢會面，優化措施將惠及更多有需要人士。

程序諮詢計劃為展開訴訟或是訴訟一方的無律師代表訴訟人，就土地審裁處、家事法庭、區域法院、高等法院原訟法庭或上訴法庭，或終審法院的民事法律程序事宜（包括展開訴訟程序），提供免費法律意見。在經落實是次優化措施的計劃下，申請人自行進行訴訟的責任維持不變。