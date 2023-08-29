審訊歷時逾半年 擬11月尾結案陳詞

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨踏入第115日。已解散的組織醫管局員工陣線前主席、還押中的余慧明續自辯，強調自己非有破壞無建設，又自言即使國安法生效，她仍不認為爭取五大訴求是違法。余是最後一名自辯的被告。她昨完成作供，亦意味着歷時超過半年的審訊，已完成證據部分，法庭初步暫訂於11月27日，讓控辯雙方作結案陳詞，至於具體日子則有待確定。

昨完成證據部分 余慧明指，她會用任何合法手段達成五大訴求，她認為運用權力否決財政預算案屬合法兼合理手段。余同意，如要否決政府議案，必須得到其他立會議員認同及協議，但每個議員都是獨立個體，她無法逼其他人。余強調，這局面是建基於政府仍然拒絕聆聽民意，主導權在政府，她並非「想破壞無建設」，其真正目的是爭取雙普選。控方盤問期間，問及她有沒有留意戴耀廷在《蘋果日報》寫的文章，余說不知道，因為她「睇連登多過睇報紙」。

這宗高院案件今年2月6日正式開審，並移師至西九龍法院審理。法庭裁定16名不認罪被告全部表證成立後，10人決定出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋及余慧明。其餘6人，梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈選擇不自辯，當中柯耀林傳召了他的選舉經理，作為他的辯方證人。案件編號：HCCC 69/2022