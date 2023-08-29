韓海域銫氚濃度遠低世衞標準

【本報綜合報道】日本政府上周四開始排放福島核污水，引起南韓及中國高度關注，其中南韓海洋水產部周日（27日）公布海洋放射性核素含量水平調查結果，顯示南韓海域的銫和氚濃度，遠低於世界衞生組織《飲用水水質準則》規定的限值標準。而中國民間不滿日本排放核污水的情緒持續高漲，多家日本人在內地的學校遭受擲石及雞蛋，日本駐華大使館近日加強保安。

南韓政府在日本排核污水後首次進行海水放射性調查，海洋水產部上周五對南韓3個海域的15處輻射檢測點抽取樣本化驗，東南海域的5處檢測點檢測結果周日出爐，銫和氚濃度低於限值標準，其餘10處有檢測結果後會立即公布。南韓政府此後將對92處檢測點進行精密分析，針對108處檢測點的銫-134、銫-137和氚濃度進行快速分析。

另外，中國民間不滿日本排放核污水的情緒持續高漲，日本共同社周日報道，蘇州的日本人學校上周五發現校區內有多處遭人投擲雞蛋，校方已報警處理及加強保安；上海有日本人學校據稱也接到電話，抗議日本政府排核污水入海；早前向山東青島日本人學校擲石的人，已被公安部門拘捕，學校設施和學生未受損害；日本駐華大使館門外約30名警員和10輛警車駐守，保安明顯增強。而在上海的日本總領事館，有多輛警車持續戒備。中國外交部發言人汪文斌昨稱，中方一貫依法保障在華外國人安全和合法權益。