日揆民望稍升 當地67%人撐排放

【本報綜合報道】日本排放核污水後民間反應兩極，有民眾抗議政府排核污水，惟《日本經濟新聞》昨日公布最新民調顯示，首相岸田文雄內閣的支持度不跌反升，較上月增加兩個百分點，不支持率比上月略減1個百分點至50%，調查指有67%受訪者支持排放核污水，比上月上升9%，反對的則有25%。而《每日新聞》所做的民調就顯示，岸田文雄內閣支持率從7月的28%下降至26%，連續兩個月支持率低於30%。

日商店屢接騷擾來電 日本多地的商店自排核污水後，接到大量來自中國的騷擾電話。日本內閣官房長官松野博一昨日指，對中國騷擾電話事件感極其遺憾和憂慮。中國近日發生抵制日本貨及呼籲不要前往日本旅遊等反日情況，松野博一強烈敦促中方採取行動促請民眾冷靜，發布準確的訊息。而中國境內接連發生日本人學校被投擲石塊和雞蛋事件，松野博一稱已強烈敦促中方採取呼籲民眾冷靜行動等妥善措施，會確保在華日僑的安全。

松野續指，核污水排海後，環境省和東京電力公司等化驗海水中的放射性物質氚濃度，結果顯示均低於檢出下限值，安全性得到確認，強調對於中方發布的訊息包含不實內容，將予以反駁。外務省提醒計劃前往中國及在當地逗留的日本人謹慎行動，例如不要隨便大聲說日語，在前往日本大使館及日本人學校時要注意周圍情況，遇到抗議活動也不要靠近。

在北京，外交部發言人汪文斌重申，日本政府強行啟動排放核污水這種自私自利極不負責任行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取防範措施，這點值得日方深思。