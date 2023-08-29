專家：日方應檢測氚以外輻射物質

【本報訊】日本排放核污水後，近期檢測核電站附近海水放射性物質「氚」的濃度低於可檢測下限。海洋污染專家指出，現時檢測放射性物質的範圍不足，氚以外的放射性物質亦會進入海底沉積物，故他認為日本當局應全面檢測其他輻射物質及沉積物，才能有更好的監測及全面檢討。

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，日方將核污水稀釋後排放，不應出現超標情況，但日本排放核污水只檢測氚，其他很多放射性物質會依附懸浮粒子進入海底沉積物，而國際原子能組織早前發布的附加報告，亦發現經處理的核污水內含7種可量度的核元素，包括「銫」及「鍶」等，反映日方處理核污水未能百分百隔絕核元素。因此，日方應檢測氚以外的輻射物質及沉積物，才能做到全面檢討。

梁又說，日方現時排放核污水的處理系統較新，效能亦較好，惟長遠而言，運作上或出現會勞損、機件故障及人為錯誤等問題，尤其福島第一核電站的過千個儲水箱中，以早期興建的較骯髒，因早前反應堆反應強烈；而現時排放的污水，相信來自近期較乾淨的儲水箱，關注屆時日方排放較骯髒的核污水，系統表現會否受影響，強調要長遠監測。

籲第三方檢測增市民信心 身兼食物及環境衞生諮詢委員會主席的梁美儀續指，現時只由日本單方面檢測海水，質疑數據的可信性，認為若給予國際原子能機構入場作第三方檢測，且雙方的數據脗合，相信會令市民更有信心。