徵文作品涉違國安 港語學隨即停運

處方要求下架 經營者家人遭問話 成立已10年的推廣粵語組織「港語學」，其主席陳樂行昨日在社交網站專頁公布，近日香港國安處人員到其舊居，即在港家人的寓所搜查及問話，指港語學3年前舉辦的「中西區廣東話徵文比賽」，一篇參賽作品涉嫌違反《港區國安法》，要求下架。為保障其家人及港語學前成員安全，以及衡量法律風險，決定昨起停止香港註冊社團港語學所有運作，並啟動解散程序。

文章曾被指影響社區和諧 港語學於2013年成立，以「捍衞香港人嘅語言權利」為目的申請社團註冊。2020年5月獲中西區區議會撥款舉辦相關徵文比賽，以培養中西區居民的鄉土情懷、人文精神，組織也計劃把徵得的文章集結成書。惟同年12月中西區民政事務處去信港語學，以影響社區和諧為由，要求該組織得到該處書面同意，方可印製或公開徵文比賽的參賽作品，函附11篇作品的列表，稱資助有關作品印刷或頒獎有違撥款原意。

身處外地 多番聯絡不果 陳樂行表示，國安處上周二早上7時許到其舊居，當得悉他身處外地時，要求其家人轉達國安處要求，就是將上述徵文比賽的一篇小說文章下架。據了解，該小說文章題目是「我們的時代」，以主角「光仔」和「小詩」的角度想像2050年的香港。他隨後致電國安處查詢，人員告知曾搜查其曾經營的蛋糕店，又提到其家人及港語學前成員的情況。他考慮到相關人士情況，當日即時刪除該文章。

他引述國安處人員指，因民政處多番聯絡不果，經諮詢律政司，認為該篇小說文章違反國安法，才採取有關行動。惟他指出，他被民政處拖欠辦徵文比賽及派發防疫物資等社區活動的實報實銷開支達30多萬元，翻查與民政處的電郵來往紀錄，截至2021年12月21日，他向民政處查詢發還款項問題還未獲回覆，遑論通知將任何文章下架。

他強調，港語學由2020年至今，社區活動及組織工作均由他全權決定，現時亦只有他經營會務及日常運作，以及社交平台及網站營運，與其他人無關。而民政事務處拖欠的活動開支，他保留向政府追收欠款的權利。