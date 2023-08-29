樣樣失分 物價貴一支水$16 食店排長龍呆等 旅業須新定位 勿短期措施掩蓋問題

【本報訊】疫後至今大半年，但經濟仍無起色，旅客未回復疫前水平，但大量市民則湧往內地消費，周末及假期香港被清空。議員江玉歡日前到深圳旅遊，指內地物價低，食肆毋須排長龍，港府要重振經濟及搞活夜市，必須有定位、目標及策略，而疫後香港已反應得較慢，更強調不能用短期措施去掩蓋問題，這種思維方法幫不到香港。

江玉歡在社交平台貼文，指來港消費的內地遊客多認為香港物價太貴，16元一瓶礦泉水，深圳僅6元人民幣，而且大部分品牌內地也有。她指在港食店排隊，要在門外大排長龍或等候，反之在內地拿個號碼便可，可邊等邊購物。

周邊早訂定策略搶客 港慢十拍 現時深圳有不少大商場及景點，她亦發現有不少港人遊覽，這與商場的布置及配套設施不無關係。她認為香港要重振經濟，必須要因應大環境重新定位，明確定下目標及策略，再制訂行動，而非花費大量人力物力搞種種短期措施。疫後，香港已反應得較慢。她更引用葡文，指Tapa buraco 的思維方式幫不了香港。意即用短期措施來掩蓋問題的方式行不通。

對於如何重振旅遊業，她認為必須要有一套全面策略。她指鄰近的城市和國家，例如澳門、日本、新加坡、泰國、越南、馬來西亞及南韓等，均在去年及今年初定下疫後及未來幾年的旅遊業全面策略、制訂市場方針、鎖定目標群組及設定旅遊業發展的經濟目標。

她指有些地方去年已作好計劃出擊，又反問香港應否制訂一套全面的執行計劃，再加上居於新界的市民返內地較方便，往內地消費的模式將持續，故香港在城市規劃、布局、社區發展及商品服務業等的發展，亦應作更周詳的考慮及調整。