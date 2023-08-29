謀搞夜市救經濟 政府放手最實際

檔主怕多限制 議員獻計交NGO發揮 本港復常後港人北上消費成常態，政府籌謀以搞活夜市挽救低迷的消費市道，並正探討在海濱舉辦活動。有議員昨在電台節目中建議，夜市選址遠離民居、交通方便的海濱較理想，如中環海濱可與蘭桂坊凝聚起來帶動氣氛，尖沙咀海濱本身為遊客區，西九海濱就可提供藝術表演等，同時倡議政府政策需放鬆，不應由政府帶頭，直言香港經濟要放手才會成功。

西九中環尖沙咀海濱可利用 議員陳學鋒指，現時不論是西九、中環、尖沙咀等海濱在夜間也很靜，認為這3個海濱遠離民居，不容易對附近居民造成噪音等滋擾。他亦推薦中環海濱，指該處交通方便，附近有蘭桂坊，有助吸引旅客「順手去埋海濱」。他認為本地人多數只會被吸引去一、兩次，因此搞夜市目的主要吸引外國遊客，促使他們「留夜啲」，旅客過夜更能帶動消費，又稱「如果無夜市、遊客就情願去其他有夜市嘅地方過夜」。

陳又認為，尖沙咀海濱也是適合辦夜市的地方，因為該處本身也是旅遊區。他亦「獻計」，指遊客可在尖沙咀購物、玩完夜市再坐小輪轉戰中環海濱夜市，最後到蘭桂坊。他認為香港夜市特色應該凸顯「中西文化匯萃」，亦同意行會成員林健鋒指藝術表演在夜市是必然，因為飲食吸引不能持續，表演活動能持續帶來新鮮感。

至於搞手方面，他指政府「唔好管咁多」，不應由政府帶頭搞夜市，因檔主會受到很多限制，只需訂好基本框架和規矩，便可交由非政府組織（NGO）主辦，讓檔主自己做，坦言「香港經濟唔係管就成功，係放手先會成功」。

市民不看好 難阻到別處消費 雖政府對於搞夜市躊躇滿志，惟本報早前訪問多名市民，大多市民對於此政策不賣帳，其中有年輕人指礙於法規規管，搞夜市有許多限制，令夜市難以在港生存。有長者稱，夜市是多餘，根本無法阻止人們前往其他地方消費和願意留港消費，而過往有很多小販檔聚集在廟街和女人街，但「愈做愈差」，最終只會失敗收場。