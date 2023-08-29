工地意外頻 發展局：安全系統須增

【本報訊】工業意外頻生，港府有意推動地盤全面應用安全智慧工地系統。發展局直言主因是近年致命工業意外的數字沒有明顯下降，對業界響起警號，加上港府未來數年的基本工程開支達到每年至少1,000億元，私營及其他公營項目亦達每年大約3,000億元，工程量大增，認為有迫切性加大推動工地安全措施及宣傳。

稱業界參與率未如理想 發展局官員提及，政府於今年2月推出指引，要求超過3,000萬元的工務工程，須全面應用安全智慧工地系統。官員指，當局有投放資源，透過建造業創新及科技基金資助私人項目廣泛應用相關系統，惟申請情況不理想，即使建造業議會已向企業提供指引、採購資料，以及全數資助，參與率仍然未如理想，政府需要再施加壓力，期望今年內大部分工地地盤都有相關安全系統。

官員直言若業界無着力使用系統，日後可能會採取強制措施，或公開未使用系統的承建商。官員又指，不少發展商已帶頭使用議會制訂的建築安全設計參考資料，期望業界的安全意識能繼續提升。