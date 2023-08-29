輸低技術外勞下月申請 跟進僱主 保本地招聘

增懲罰規定 無理拒聘即停 本港復常後多個行業人手短缺，港府早前提出輸入外勞計劃補充人力資源，除建造業及航空業外，並暫停執行「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術／低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。勞工處昨公布，下月4日將推行「補充勞工優化計劃」，同日起接受申請，該優化計劃將精簡僱主輸入外勞的核實申請程序，料3個月內可完成處理通過初步甄別的申請。

勞工處代辦刊登空缺面試 根據「補充勞工優化計劃」，僱主須就每宗通過初步甄別的申請展開為期四星期的本地招聘，相關職位空缺須刊登於勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章刊登合共4次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。

勞工處處理每宗「補充勞工優化計劃」申請所需的時間受多項因素影響，包括申請僱主是否已提供足夠的資料或曾否在處理過程中要求更改申請詳情等。該處指，推出措施優化處理申請的程序，致力在3個月內完成處理通過初步甄別的申請。

議員倡放蛇取證隨機抽查 勞工處亦會主動邀請條件合適的本地求職者應徵相關職位及轉介本地應徵者予僱主進行面試，並積極跟進每宗轉介個案，確保本地工人優先就業。若僱主無合理理由拒絕聘用在四星期本地招聘期間應徵的合資格本地求職者，勞工處會中止處理有關申請。有關僱主亦會被施加行政制裁，在一年內不獲准參與「補充勞工優化計劃」。

有工會背景的議員林振昇建議勞工處善用機制，積極轉介包括殘疾人士及弱勢社群等，這些具備工作能力，但求職不時遇上困難的人士，加強就業配對服務。另一議員周小松就歡迎「計劃」新增懲罰規定，認為行政制裁或有助減少部分無良僱主做「假招聘」的動機，但必須配合勞工處的積極執法，例如主動「放蛇」取證、定期隨機抽查招聘情況等措施配合，才能有效真正打擊「假招聘」。

此外，發展局指建造業輸入勞工計劃首輪共接獲26份申請，涉及輸入5,200多名勞工。對於有業界反映有承建商招聘本地工人時要求應徵者具備英語書寫能力，質疑是「假招聘」以便輸入外勞，當局回應指工地一般要求以中文進行溝通，當局會調查個別地盤的情況，若發現招聘本地工人的條件不合情理，相關承建商的輸入外勞申請會受到影響。