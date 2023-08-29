兩長期病患染退伍軍人症

【本報訊】上周多兩人染退伍軍人症。衞生署衞生防護中心昨公布，在本月20日至26日期間，分別錄得一宗社區感染及一宗輸入的退伍軍人症個案呈報。其中一名為59歲女病人，有長期病患，於潛伏期內曾到大連，屬輸入個案；一名為73歲男病人，有長期病患，居於柴灣樂翠臺第二座。截至上周六，今年錄得68宗退伍軍人症個案；2022年及2021年分別有80及69宗。

59歲婦潛伏期曾赴大連 衞生防護中心發言人說，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。發言人續稱，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。

另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。