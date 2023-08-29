「顫動人心」 3年逾19萬人次受訓

【本報訊】香港紅十字會及香港聖約翰救護機構於2019年12月開始推行為期3年的賽馬會「顫動人心」社區計劃，透過提供急救訓練予大眾和相關器材予社會福利署資助的社區服務單位，加強公眾的急救知識和能力。過去3年，計劃為1,192個社署資助的社區服務單位及191,813人次提供訓練。

加強公眾急救知識能力 計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，即將於本月底完結。香港紅十字會副主席劉楚釗醫生指，回顧過去3年正值疫情，幸可利用科技進行遙距及網上教學代替實體課程，「停課不停學」。

香港聖約翰救護機構理事會主席鍾展鴻醫生則鼓勵各界共同推展及倡議急救教育和訓練，包括由香港紅十字會和香港聖約翰救護機構與其他醫療救護機構共同推出的「救心同仁」計劃，提升公眾的急救知識和施救信心。

社會福利署助理署長（津貼）梁綺莉表示，樂見社區以及各大資助機構對急救教育的重視，亦肯定主辦機構的推廣和培訓，能加強公眾的急救能力，長遠亦有助建立公眾互助精神及意識。香港賽馬會慈善事務總經理（健康社區）列浩然表示，計劃加強社區緊急應變的能力，馬會未來會透過與政府和非牟利機構緊密合作，繼續促進AED（自動心臟除顫器）在社區普及設置和使用，致力為香港構建保障生命的社區安全網。