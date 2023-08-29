聊天室互相加油 問卷評喜怒哀愁 照顧者社交平台 繪畫紓壓分享愛

【本報訊】本港近月接連發生涉及照顧者倫常慘案，揭示相關支援嚴重不足。就現時全港估算有逾110萬人正照顧長者、腦退化患者、殘疾人士或長期病患者，身心長期受壓，有大學研發全港首個為照顧者而設的電子平台，結合繪畫與社交功能，讓他們宣洩情緒，避免出現抑鬱或焦慮，並透過平台與其他照顧者互相打氣。有試用過的照顧者認為平台效果正面，形容「靜靜地用指頭繪畫，是一個不錯的生活調劑」。

根據過往研究顯示，照顧者承受極大情緒壓力，較常人易出現抑鬱及焦慮。以腦退化患者的照顧者為例，他們經常擔心患者迷路走失，面對患者的對抗性行為亦感到壓力。內地調查指出，約四分之一腦退化患者的照顧者受到抑鬱或焦慮困擾。

香港理工大學護理學院副學院主任（研究）及教授梁綺雯指，照顧者工作量大，需長時間貼身照顧患者，因而缺乏私人時間，逐漸與外界失去連結，當出現困難時也不懂或不願向外求助，面對情緒壓力時容易感到孤立無援。該學院參考大量文獻後，研發電子繪畫平台「畫出我心」。

隨時了解情緒狀態尋協助 她稱，繪畫已證實是有效紓緩壓力的方法之一，而平台善用科技把繪畫電子化，以便照顧者隨時隨地透過智能設備繪畫減壓，平台亦設有社交功能，照顧者可互相聊天及分享生活。另有情緒自我評估問卷，方便照顧者隨時了解個人情緒狀態，有需要時盡早尋求專業團隊協助。

該平台早前邀請28名照顧腦退化患者的人士連續使用8周。先導研究結果發現，平台讓照顧者感到滿足及樂趣，有助抵禦照顧工作中的種種壓力，不少照顧者在深夜時分繪畫，顯示平台成為一個喘息空間。不少照顧者參與研究後，仍繼續使用平台。

現年約70歲的鄺太有份參與研究。她憶述，其丈夫早於2014年患上認知障礙症，直至3年前過世。而丈夫病況最嚴重時，出現吞嚥困難，經常將食物含在口中，以致上床就寢時，她需要強行將食物從口腔挖出來，過程並不愉快。她認為，電子繪畫平台新奇有趣，一個人靜靜地用指頭繪畫，能有效抒發壓力，更推薦其他人使用，「照顧者的情緒會影響被照顧者，所以照顧者要保持良好情緒，才能夠讓被照顧者過得好」。

計劃正與不同團體合作，招募體弱長者、腦退化患者或殘疾人士的照顧者參與，免費使用平台8周。計劃已獲政府資助，希望透過所收集數據，完善平台功能，讓照顧者能看顧個人情緒狀態，遇到困難時願意向外尋求援助，避免自困愁城。