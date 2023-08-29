優先揀居屋改制 防搶清熱門單位

家有長者計劃獨吞 研配額各屋苑平分 長者優先揀居屋的福利或許有變！現時房屋署推售每期居屋時，參加「家有長者計劃」的申請者均可優先揀選約30%的單位，導致其他申請者難以挑選較受歡迎的屋苑。房屋署指認同需修改現有「配額制」，研究將「優先揀樓配額」平均攤分到各屋苑。雖有關情況一經落實，或分薄中籤家庭揀到如市區屋苑，又或是最大單位的機會；惟有委員贊成有關修訂，望以預留一定數量單位予一人申請者，或小型家庭亦可揀到心儀大單位。

居屋2023計劃申請情況較往年冷卻、荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅地皮流標等，令外界關注資助房屋的情況。香港房屋委員會委員之一的公屋聯會總幹事招國偉早前提出，建議檢討「家有長者計劃」申請者優先揀樓安排。

擬延舊居屋按揭擔保期 新任房屋署署長羅淑佩昨日於房委會公開大會上表示，留意到參加「家有長者計劃」的居屋申請者，大多傾向會選購較受歡迎地區的屋苑和單位，若將有關配額平均分配到各個推售屋苑，可讓其他申請類別的申請者亦可選購較受歡迎地區的屋苑。

不過，她續指實施新安排時有機會延長整個揀樓程序的時間，但會於將來的銷售計劃中，進一步探討方案。她又指會考慮延長高樓齡二手居屋的按揭貸款擔保期以促進流轉。身兼房委會委員、議員梁文廣指，認同有關修訂方向，讓如一人申請者，或是小型家庭皆有機會揀到最大單位，或是市區靚盤，平衡情況。

無意上調公屋審查年齡 對於早前資助房屋小組委員會主席黃碧如提議，將公屋長者豁免資產審查年齡由60歲上調至65歲，令更多住戶要接受審查。羅淑佩認為，退休和接近退休人士通常靠積蓄生活，若有更多長者跌入「富戶」，將會影響到長者的生活開支，加上一般福利政策對長者都會較為寬鬆，憂慮房委會收緊長者資產審查會惹反彈，被人認為罔顧長者的需要。梁文廣對此亦認同，以避免長者因審查而擔心被迫離安樂窩。

此外，對於現時公屋輪候冊情況，羅指截至今年6月底的公屋一般家庭平均輪候時間為5.3年，較早前回落13%，有信心可以達到在6年封頂的目標，惟預料輪候時間在未來幾季仍會反覆，「但我哋認為封頂嘅目標係可以實現。」